Karabük Belediyesi'nden öğrencilere hijyen etkinliği

Karabük Belediyesi, çocuklarda erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla il genelindeki okullarda öğrenim gören 2. sınıf öğrencilerine yönelik hijyen etkinliklerini sürdürüyor.

Karabük genelindeki okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere; ağız ve diş sağlığı, el yıkama, doğru diş fırçalama ve kişisel bakım konularında bilgilendirme yapılıyor. Eğitici ve uygulamalı içeriklerle çocukların hijyen bilincinin artırılması hedeflenirken, program sonunda öğrencilere çeşitli hijyen materyalleri dağıtılıyor.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, erken yaşta kazanılan alışkanlıkların önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için erken yaşta kazanılan alışkanlıklar büyük önem taşıyor. Bu kapsamda okullarımızda yürüttüğümüz hijyen etkinlikleriyle hem bilinç oluşturmayı hem de sağlıklı yaşam kültürünü küçük yaşlardan itibaren yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğimiz olan evlatlarımız için bu tür eğitici çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KARABÜK