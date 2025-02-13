Karabük Belediyesi Personeline Zam Açıklandı - Son Dakika
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Karabük Belediyesi Personeline Zam Açıklandı

Karabük Belediyesi Personeline Zam Açıklandı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediye bünyesinde çalışan personelin maaşlarında önemli artışlar gerçekleştirdiklerini duyurdu. Çetinkaya, Ulaşım AŞ. çalışanlarının maaşlarının yüzde 43 artışla en düşük 28 bin TL'ye, Personel AŞ. çalışanlarının maaşlarının ise yüzde 20 artışla 38 bin 600 TL'ye çıktığını belirtti.

13.02.2025 15:36  Güncelleme: 15:39
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediye bünyesinde çalışan personere yönelik yaptıkları zamlı yeni maaşlarını duyurdu.

Başkan Çetinkaya, belediye personelinin maaşlarında ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı.

Göreve geldikleri günden bu yana adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Çetinkaya, "Belediyemizin her kademesinde fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımız, Karabük'e değer katan en önemli güçtür. Onların emeğini ve alın terini korumak, ekonomik olarak daha iyi koşullara ulaşmalarını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Çetinkaya, Ulaşım AŞ. bünyesinde çalışan personellerin 19 bin TL olan maaşlarının yüzde 43 artışla en düşük 28 bin TL'ye, Personel AŞ. çalışanlarının ise 32 bin TL olan maaşlarının da yüzde 20 artışla en düşük 38 bin 600 TL'ye ulaştığını söyledi.

Göreve geldiklerinde ikramiye oranlarını 5+5 olarak artırdıklarını ve sendika aidatı olarak kesilen bir yevmiyenin çalışanların kazancına eklendiğini ifade eden Çetinkaya, "Bizler büyük bir aileyiz. Çalışanlarımızın refahı, Karabük'ün gelişimine doğrudan katkı sağlar. Karabük'ü daha güzel yarınlara taşımak, ancak siz değerli emekçilerimizin katkılarıyla mümkündür. Yapılan bu maaş düzenlemesinin tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Belediyesi Personeline Zam Açıklandı - Son Dakika

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