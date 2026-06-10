Karabük Berberleri Federasyonda Temsil Edildi - Son Dakika
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Karabük Berberleri Federasyonda Temsil Edildi

Karabük Berberleri Federasyonda Temsil Edildi
10.06.2026 13:43
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Tolgahan Demir, Karabük'ten federasyonun yeni başkanı seçilirken Erol Işık yönetimde yer aldı.

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu'nun genel kurulunda yapılan seçimlerin ardından Karabük adına tarihi bir gelişme yaşandı. Tolgahan Demir'in 540 oy alarak federasyonun yeni genel başkanı seçildiği kongrede, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık da yönetim kuruluna girerek kenti federasyon yönetiminde ilk kez temsil etme hakkı kazandı.

Federasyon genel kurulunda mevcut başkan Bayram Karataş 362 oy alırken, rakibi Tolgahan Demir üyelerin 540 oyunu alarak yeni genel başkan oldu. Demir'in oluşturduğu yönetim listesinde yer alan Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık'ın seçilmesi, Karabük esnaf camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.

Berberlik ve kuaförlük sektörünün en üst meslek kuruluşlarından biri olan federasyonda Karabük'ün ilk kez yönetim düzeyinde temsil edilecek olması, ilin mesleki örgütlenmesi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç'ın girişim ve destekleriyle yönetim kurulunda yer alan Erol Işık, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede kendisine güven duyan delegelere ve destek veren herkese teşekkür etti.

Işık, Karabük'ün sektörün karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem Karabük esnafımızın hem de ülkemizdeki berber ve kuaför camiasının sorunlarının çözümü için çalışacağız. Bu görevi ilimiz adına önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde sektörün gelişimi, mesleki eğitim, esnafın ekonomik şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki hakların korunmasına yönelik çalışmalar yürütmesi beklenirken, Karabük'ün federasyon yönetiminde temsil edilecek olması kent adına önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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