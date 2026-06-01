Karabük İl Genel Meclisi Toplantısı Yapıldı
01.06.2026 16:29
Karabük İl Genel Meclisi toplantısında afetlere hızlı müdahale ve devam eden yatırımlar ele alındı.

Karabük İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının 1. birleşimi, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kirman, haziran ayı meclis çalışmalarının Karabük'e, ilçelere, beldelere ve köylere hayırlı olmasını temenni ederek meclis üyeleri, daire müdürleri, misafirler ve basın mensuplarını selamladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların ve tüm katılımcıların bayramını kutlayan Kirman, son günlerde kent genelinde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı heyelan, sel ve şev kaymalarına da değindi.

Yaşanan afetlere karşı Karabük İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalede bulunduğunu belirten Kirman, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Kapanan yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açıldığını vurgulayan Kirman, sahada görev yapan ekiplere teşekkür ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devam eden yatırımlara da değinen Kirman, içme suyu, kanalizasyon, tarımsal altyapı, eğitim ve diğer alanlardaki çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü söyledi. İl Genel Meclisi olarak milletin emanetini en iyi şekilde taşıma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Kirman, Karabük'ün her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Kirman, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akıl ve istişare anlayışıyla Karabük ve ilçelerinin gelişimi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
