Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti - Son Dakika
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Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti

22.05.2022 16:24

- Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti En lezzetli yemeği yapmak için yarıştılar Karabük Lezzet Şenlikleri'nin üçüncü gününde Safranbolu Geleneksel Ev Yemekleri yarışması düzenlendi.

- Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti

En lezzetli yemeği yapmak için yarıştılar

KARABÜK - Karabük Lezzet Şenlikleri'nin üçüncü gününde Safranbolu Geleneksel Ev Yemekleri yarışması düzenlendi.

Safranbolu Tarihi Çarşı Pazar Alanı'nda düzenlenen yemek yarışmasında yarışmacılar birincilik için kıyasıya yarıştı.

Karabük Valiliği koordinesinde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde Safranbolu Geleneksel Ev Yemekleri yarışması düzenlendi. Çeşitli yemeklerin sergilendiği yarışmada yöreye özgü birçok ürün kendine yer buldu.

Jüri üyelerinin ürünleri tatması ve puanlamasının ardından, etli yaprak sarması yemeği ile Hanife Biçer birinci, zerde ile Zafer Güler ikinci, ıspıt dolması yemeği ile Hacer Öztürk ise üçüncü oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel bu etkinliklerin önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, "Üç gündür Safranbolu'dayız. Karabük Lezzet Şenlikleri'nin bu sene ilkini düzenliyoruz. Önemli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Pandemi sonrasında kültürümüzü, yemeğimizi ön plana çıkarabilmek, lezzetlerimizi ön plana çıkarabilmek ve gelecek misafirlerimize sunabilmek adına yıllardır yaptığımız yemeklerimizi sunma fırsatı bulduk" dedi.

Amaçlarının değerlerin ve kültürün kaybolmamasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Bir yarışma olduğu için birinci, ikinci ve üçüncü olması gerekiyordu. Jüri üyelerimiz adaletli bir şekilde değerlendirdiler. Dereceye girememiş olanlar da kendilerini daha fazla geliştireceklerdir. İnşallah bu etkinliklerimiz büyüyerek devam edecektir. Maksadımız yöremizdeki lezzetleri, tatları gelen misafirlere sunabilmek" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Güler, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken ardından yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti
Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti
Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti
Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti

YORUMLAR
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Karabük'te yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi Karabük'te yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi Bu caminin minaresi geri dönüşümden Bu caminin minaresi geri dönüşümden
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti - Son Dakika


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