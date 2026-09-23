Karabük polisi, Turgutlu saldırısı sonrası okul çevrelerindeki denetimleri sıklaştırdı

Karabük polisi, Turgutlu saldırısı sonrası okul çevrelerindeki denetimleri sıklaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'daki okul saldırısının ardından Karabük'te polis, okul çevrelerindeki denetimleri artırdı. Okul bahçeleri ve çevresinde şüphelilerin üst araması yapıldı, GBT sorgusu gerçekleştirildi; İl Emniyet Müdürlüğü uygulamaların süreceğini duyurdu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen okul saldırısının ardından Karabük'te öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerindeki polis denetimleri artırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Okul bahçeleri ve çevresinde gerçekleştirilen kontrollerde durumundan şüphelenilen kişilerin üst aramaları yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki uygulama ve denetimlerin devam edeceğini bildirildi.
Kaynak: İHA
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