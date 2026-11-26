Karabük Safranbolu'da mahalleye kadar inen tilki cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu'nun Barış Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar inen tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hayvan, kendisine 'Gel gel' diye yapılan çağrıya rağmen bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine kadar inen tilki, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği tilki, kendisine yapılan çağrıya rağmen bölgeden uzaklaştı.
Olay, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir tilki gören vatandaş, hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı.
Vatandaşın "Gel gel" diyerek çağırdığı tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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