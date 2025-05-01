Karabük\'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Karabük'te HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalar tarafından 1 Mayıs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) girişindeki Özçelik-İş Sendikası Baş Temsilciliği önünde gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Hayatını kaybeden işçileri anarak konuşmasına başlayan Keskinkılıç, "Biz çok büyük badireler atlattık, bu fabrikayı kurduk ve yaşatmak için büyük mücadeleler verdik. Gün geldi yüksek fırınlarda binlerce derece ateşin karşısında çalıştık, gün geldi haddehane meydanında emek ve hak aradık. İşte bu fabrika, bu şehir sizindir," sözleriyle işçilerin emek mücadelesini vurguladı.

Düzenlenen programa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Kadın Kolları İl Başkanı Hülya Uluçay, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların temsilciler ve işçiler katıldı.

Düzenlenen etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KARABÜK