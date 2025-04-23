Karabük\'te 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte Karabük Valisi Mustafa Yavuz, çocukların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş günü anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Etkinlikte, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan dans ve ritim gösterileri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Öğrencilerin performansları büyük beğeni toplarken, aileler ve katılımcılar sık sık alkışlarla destek verdi.

23 Nisan kutlamalarına yönelik düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kutlamalara, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, il protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK