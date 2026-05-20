Karabük\'te 65 yaş altına ücretsiz ulaşım kaldırıldı

Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş., toplu taşıma araçlarında uygulanan 65 yaş altı ücretsiz ulaşım hizmetinin sona ereceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, 2026/171 sayılı mahkeme kararı gereğince belediyeye ait toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetinin 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kaldırılacağı belirtildi.
Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yayımlanan duyuruda, düzenlemenin hukuki zorunluluk kapsamında yürürlüğe gireceği ifade edilerek vatandaşların anlayışı için teşekkür edildi. - KARABÜK
