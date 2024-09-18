Karabük\'te Ahilik Haftası Hazırlıkları

Yerel

Karabük Vali Mustafa Yavuz, Ahilik Haftası öncesinde Karabük Esnaf Odaları Birlik Başkanı Hüseyin Kılıç, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ve Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş'ı makamında kabul etti.

Görüşmede, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde esnaf ve sanatkarların toplumsal değerlerine vurgu yapılarak, bu yılki etkinliklerin programı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Mustafa Yavuz, Ahilik kültürünün geçmişten günümüze taşınan, ticaret ahlakını ve dayanışmayı temel alan önemli bir miras olduğunu ifade ederek, esnaf ve sanatkarların bu değerleri yaşatmaya devam etmesinin Karabük için büyük bir kazanç olduğunu belirtti. - KARABÜK