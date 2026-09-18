Karabük'te Ahilik Haftası mehter yürüyüşü ve plaket töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Karabük'te Ahilik Haftası mehter yürüyüşü ve plaket töreniyle kutlandı

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Karabük\'te Ahilik Haftası mehter yürüyüşü ve plaket töreniyle kutlandı
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Karabük'te Ahilik Haftası, Yenişehir Atatürk Anıtı'ndan Kemal Güneş Caddesi'ne mehter takımı eşliğindeki yürüyüşle başladı. Törende Yılın Ahisi Fatih Yüksel, Yılın Kalfası İslam Yurttaş ve Yılın Çırağı Rıdvan Savurat'a plaketleri verildi.

Karabük'te Ahilik Haftası, belediye mehter takımının marşlar seslendirdiği etkinlikle kutlandı.

Etkinlik, Yenişehir Atatürk Anıtı'ndan Kemal Güneş Caddesi'ne mehter takımı eşliğinde yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Karabük Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Hüseyin Kılıç, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Kemal Güneş Caddesi'nde sona ererken, buradaki törene Vali Yardımcısı Demirbaş ve Başkan Çetinkaya'nın yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Milletvekili Şahin, Ahilik kültürünü Ahi Evran'ın kurumsal bir yapı haline getirdiğini belirtti. Şahin, "Ticaret kurallarını daha doğrusu ticareti İslami kurallarla hemhal etmiş, ahlakla buluşturmuş. İslami ticaret ahlakını bu topraklara ekmiş tabiri caizse. Bugün halen bu haftayı kutladığımıza göre geçmişten tevazu ettiğimiz en önemli özelliklerinden biri olan Ahiliği yaşatıyor olduğumuza göre, çok önemli bir fidan dikilmiş, yeşermiş ve bugün hala bu medeniyetin özelliklerinden bahsediyoruz" dedi.

Milletvekili Keskinkılıç ise, "Bugün dünyanın her tarafından ekonomik temeller üzerine kurulmuş meslek grupları vardır. Ama temelinde ahlak olan, ticaret olan, dürüstlük olan, sosyal yardımlaşma olan, dayanışma olan bir yapının bin yıl önce bu topraklarda vücut bulması dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan işlemdir" ifadelerini kullandı.

Temsili olarak şet kuşatma töreni gerçekleştirilirken, Vali Yardımcısı Demirbaş Yılın Ahisi Fatih Yüksel'e plaketini verdi. Yılın Kalfası İslam Yurttaş'a plaketini Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç verirken, Yılın Çırağı Rıdvan Savurat'a plaketini Başkan Çetinkaya verdi. Plaketi töreninin ardından Karabük Belediyesi Mehteran Takımı, Ceddin Deden, Genç Osman gibi marşları çaldı.

Kaynak: İHA
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