Karabük'te elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'te elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Karabük\'te elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi'nde Asım K.'ye ait iki katlı evin zemin katında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın evin içine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.07.2024 15:54
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Karabük'te elektrik panosundan çıkan yangın eve sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Kayabaşı Mahallesi Çaylı Sokak'ta meydana geldi. Asım K.'ye ait iki katlı evin zemin katında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerin polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın evin içine sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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