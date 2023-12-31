Karabük\'te Hindilere Topunu Kaptıran Çocuğun Mücadelesi

Karabük'te topunu hindilere kaptıran çocuğun verdiği mücadele tebessüm ettirdi.

Olay, merkeze bağlı Cemaller köyünde meydana geldi. Ali Asar Gömeç (3) isimli çocuk oynadığı topu beslediği hindilere kaptırdı. Topunu almak için hindilerin peşinde koşan çocuğun verdiği mücadele yakını tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Uzun uğraşlar sonucunda topunu hindilerden kurtaran 3 yaşındaki çocuğun hareketleri izleyenleri tebessüm ettirdi. - KARABÜK