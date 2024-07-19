Karabük'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karabük'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük\'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda istihdam politikaları ve aktif işgücü programları ele alındı.

19.07.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici stratejiler ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dayı, TSO başkanı Fatih Çapraz, Karabük Üniversitesi Temsilcisi Doç.Dr.Recep Demirsöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ferhat Sarıçam, kurum müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

Vali Mustafa Yavuz, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan işgücü yetiştirme programlarının artarak devam edeceğini" söyleyerek, "İŞKUR aracılığıyla verilen danışmanlık hizmetleriyle, işgücü talebinde bulunan işverenler ile iş arayanlar en doğru şekilde eleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mesleki eğitim faaliyetleri, iş arayanların mesleki niteliklerinin geliştirilmelerine katkıda bulunmaktadır. Böylece; piyasanın nitelikli işgücünün giderilmesine katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Toplantıda ilde işsizlik oranının azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik alınacak önlem ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının devamında; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Sarıçam tarafından Kurumun 2024 yılının ilk 6 aylık ilimizde istihdama yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sunum eşliğinde bilgi vermesiyle devam edildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ve uygulanmak üzere alınan kararların onaylanması ile son buldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Mustafa Yavuz, Karabük, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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