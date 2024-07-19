Karabük'te Kalp Krizi Geçiren Eski Belediye Başkanı Ali Şık Toprağa Verildi - Son Dakika
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Karabük'te Kalp Krizi Geçiren Eski Belediye Başkanı Ali Şık Toprağa Verildi

Karabük\'te Kalp Krizi Geçiren Eski Belediye Başkanı Ali Şık Toprağa Verildi

Karabük'ün Yortan Beldesi eski Belediye Başkanı Ali Şık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şık için Yortan Beldesinde tören düzenlendi ve cenazesi toprağa verildi.

19.07.2024 17:10  Güncelleme: 17:12
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Karabük'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yortan Beldesi eski Belediye Başkanı Ali Şık, toprağa verildi.

Yortan Beldesi Belediye Başkanı Ali Şık, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şık için Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesinde tören düzenlendi. Törene Şık'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şık'ın cenazesi toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te Kalp Krizi Geçiren Eski Belediye Başkanı Ali Şık Toprağa Verildi - Son Dakika

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