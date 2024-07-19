Karabük\'te Kalp Krizi Geçiren Eski Belediye Başkanı Ali Şık Toprağa Verildi

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Karabük'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yortan Beldesi eski Belediye Başkanı Ali Şık, toprağa verildi.

Yortan Beldesi Belediye Başkanı Ali Şık, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şık için Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesinde tören düzenlendi. Törene Şık'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şık'ın cenazesi toprağa verildi. - KARABÜK