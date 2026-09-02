Karabük’te kamyon ve tır garajı hizmete açıldı - Son Dakika
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Karabük’te kamyon ve tır garajı hizmete açıldı

Karabük’te kamyon ve tır garajı hizmete açıldı
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Karabük'te ağır tonajlı araçların şehir içindeki park ve bekleme sorununa çözüm amacıyla Antepoğlu Sanayi Sitesi yanında yaptırılan Kamyon ve Tır Garajı törenle hizmete açıldı. Açılışa milletvekilleri, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, oda temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük'te, ağır tonajlı araçların şehir içindeki park ve bekleme sorununa çözüm olması amacıyla Antepoğlu Sanayi Sitesi yanında hayata geçirilen Kamyon ve Tır Garajı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Antepoğlu Sanayi Sitesi yanında gerçekleştirilen açılış programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamyon ve tır şoförleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, alt ve üst yapı çalışmalarının Kamyon ve Tır Garajı'nda tamamlandığını belirterek, açılışın nakliyeci esnaflarına hayırlı olmasını diledi.

Çetinkaya, ağır vasıta araçlarının şehir içerisinde gelişigüzel park etmesinin önüne geçilmesi ve sürücülerin daha güvenli ve düzenli bir alanda araçlarını bekletebilmesi amacıyla oluşturulan garajın, bölgedeki ticari araç trafiğinin düzenlenmesine katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topçu da, yaptığı görüşmeler sonucunda alanı kendilerine tahsis eden Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Kamyon ve Tır Garajı resmen hizmete açıldı.

Açılışın ardından katılımcılar garaj alanını dolaşarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Özkan Çetinkaya, Politika, Karabük, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük’te kamyon ve tır garajı hizmete açıldı - Son Dakika

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