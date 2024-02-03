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Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
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Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Karabük\'te Keltepe Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk

Karabük'te kar kalınlığının 54 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin bitimine 2 gün kala yoğunluk yaşanıyor. Aileler çocuklarıyla kızakla kayıp snowboard ve kayak yaparken, telesiyeje binen vatandaşlar eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

03.02.2024 17:03
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Karabük'te kar kalınlığının 54 santimetreyi bulduğu Keltepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin bitimine 2 gün kala yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonunda ziyaretçilerin tercihi oluyor. Kar kalınlığının 54 santimetre olan tesise gelerek yoğunluk oluşturan aileler, sömestir tatilinin son günlerinde çocuklarıyla kızakla kayıp snowboard ve kayak yaptı. Uzun kuyrukların oluştuğu telesiyeje de binen vatandaşlar eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
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