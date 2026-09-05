Karabük'te lösemiyi yenen Deniz için baba oğluyla korna şöleni düzenledi - Son Dakika
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Karabük'te lösemiyi yenen Deniz için baba oğluyla korna şöleni düzenledi

Karabük\'te lösemiyi yenen Deniz için baba oğluyla korna şöleni düzenledi
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Karabük'te oto tamircisi Samet Özay, lösemiyi yenen 16 yaşındaki oğlu Deniz için otomobiliyle şehir turu attı. Arka cama astığı 'Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın' yazısıyla vatandaşların korna sesleri eşliğinde kutlama yaptı.

Karabük'te oto tamirciliği yapan Samet Özay, yaklaşık 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören 16 yaşındaki oğlu Deniz Özay'ın hastalığı yenmesini otomobiliyle kentte tur atarak kutladı

Oğlunun hastalığı yenmesinin sevincini vatandaşlarla paylaşmak isteyen Özay, otomobilinin arka camına, "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı.

Kent merkezinden başlayan şehir turunda baba-oğul, yoldaki sürücülerin korna sesleriyle karşılandı. Vatandaşlar da Özay ailesinin sevincine korna çalarak ve destek vererek ortak oldu. Sürücülerin korna sesleri eşliğinde devam eden kutlama turu, Safranbolu ilçesinde sona erdi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Deniz Özay, uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te lösemiyi yenen Deniz için baba oğluyla korna şöleni düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te lösemiyi yenen Deniz için baba oğluyla korna şöleni düzenledi - Son Dakika
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