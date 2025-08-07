Karabük'teki orman yangınında alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan orman işçisi, arkadaşlarından haber alamayınca büyük panik yaşadı.
Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.
Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı. - KARABÜK
Karabük'te Orman Yangını Paniği
