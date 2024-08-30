Karabük\'te Sağanak Yağış Altında Dans Eden Bir Çift

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Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çift ise durumu fırsat bilip yağmur altında dans etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle kimi vatandaşlar zor anlar yaşarken kimi de yağışın keyfini çıkardı. Bir çocuk göle dönen yolda yere yatıp yuvarlanarak yağmurun tadını çıkardı.

Misak-ı Milli Meydanı'nda da isimleri öğrenilemeyen bir çift yağmura aldırış etmeden dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KARABÜK