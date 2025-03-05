Karabük'te Şubat Ayında Dolandırıcılık Olaylarında Azalma - Son Dakika
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Karabük'te Şubat Ayında Dolandırıcılık Olaylarında Azalma

Karabük\'te Şubat Ayında Dolandırıcılık Olaylarında Azalma

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Şubat ayında dolandırıcılık olaylarının azaldığını ve vatandaşları dolandırıcılık uyarılarına daha duyarlı olmaya davet etti. Ayrıca, güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

05.03.2025 15:03  Güncelleme: 15:04
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Şubat ayında 14 dolandırıcılık olayı meydana geldiğini bildirerek vatandaşları dolandırıcılık konusunda yapılan uyarılara karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.

Şubat ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı, Karabük Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Yavuz, "Bu huzur ve güvenliğin sağlanmasında katkılarından dolayı kolluk kuvvetlerimize ve tüm Karabüklü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu huzurun ve güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Vali Yavuz, suç ve suçlarla mücadelenin artarak devam edeceğini ifade ederek, hukukun üstünlüğü çerçevesinde şunları söyledi: "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden ruhsatsız silah taşınmasına kadar kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesinden tüm kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlara kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Şubat ayında meydana gelen olayların bir önceki aya göre yüzde 7.97 azaldığını belirten Yavuz, kolluk birimleri tarafından düzenlenen 34 operasyonda yakalananlardan 24'ünün tutuklandığını, 15 kişinin ise adli kontrole tabi tutulduğunu aktardı.

Yüzde 0.88 artış yaşanan kişilere karşı işlenen suçlardaki olayların yüzde 97.81'inin aydınlatıldığını ifade eden Yavuz, mala karşı suçlarda ise yüzde 27.14 azalış yaşandığını, bu olayların yüzde 78.43'ünün çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

"Dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızı uyarılara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum"

"Şubat ayında 14 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş olup bir önceki aya göre dolandırıcılık olaylarında yüzde 50 azalış meydana geldiği görülmektedir" diyen Yavuz, "Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve suç işlenmesinin önlenmesi tüm birimlerimizle birlikte 24 saat sahada olmaya bundan böyle de devam edeceğiz. Hedefimiz aydınlatılmayan bir olayımızın dahi kalmamasıdır. Tüm suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, bundan sonra da temel hedefimiz olacak. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızı yapılan uyarılara karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları zaman kaybetmeden kolluk birimlerimize bildirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında "Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet" nedeniyle 8 işlem yapıldığını ve toplam 59 bin 934 TL idari para cezası uygulandığını açıklayan Yavuz, ayrıca, İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu ile ilgili kararlar alındığını belirtti.

Karabük'teki 3 belediyeye ait barınakların kapasitelerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Yavuz, "İlimizde 192 kapasiteli Karabük Belediyesi Bakımevi, 100 kapasiteli Safranbolu Belediyesi Bakımevi ve 90 kapasiteli Eflani Belediyesi Bakımevi olmak üzere toplam 382 kapasiteli 3 barınak bulunmaktadır. Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Eflani Belediyesi tarafından kapasite artışıyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup 2025 yılı içerisinde kapasitenin yüzde 319 artışla 1220'ye çıkarılması hedeflenmektedir. Eskipazar ve Yenice belediyelerimiz tarafından ise barınak kurulmasıyla ilgili proje çalışmaları devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Sahipsiz hayvanların korunması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi gibi çalışmaların yakından takip edildiğini ifade eden Yavuz, bu faaliyetlerin denetimlerinin de düzenli olarak yapıldığını sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te Şubat Ayında Dolandırıcılık Olaylarında Azalma - Son Dakika

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