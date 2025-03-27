Karabük'te Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Devlet Demiryolları Parkı Açıldı - Son Dakika
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Karabük'te Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Devlet Demiryolları Parkı Açıldı

Karabük\'te Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Devlet Demiryolları Parkı Açıldı

Karabük'te atıl durumda bulunan bir alan, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın girişimleriyle modern bir park haline dönüştürüldü. 1200 metrekarelik park alanında, 500'den fazla bitki çeşidi ve dinlenme alanları yer alıyor.

27.03.2025 16:21  Güncelleme: 16:23
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Karabük'te yıllardır atıl durumda kalan bir alan daha Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın girişimleriyle modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Bayır Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde yer alan ve uzun süredir kullanılmayan bölge, Karabük Belediyesi tarafından düzenlenerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Bin 200 metrekarelik park alanı ve 550 metrekarelik çim alanıyla dikkat çeken yeni sosyal yaşam alanında 500'ün üzerinde farklı bitki çeşidi, 9 adet pergole, amfi tiyatro oturma alanı, açık alan ahşap oturma grupları, şelaleli süs havuzu ve bir adet tuvalet bulunuyor. "Devlet Demiryolları Parkı" adıyla vatandaşların hizmetine sunulan alan ile kentin çehresi değiştirilmeye devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bayır Mahallesi'nde yıllardır atıl halde bulunan bir alanı şehrin dinlenme ve nefes alma noktalarından biri haline getirdiklerini belirterek, "Devlet Demiryolları Parkı sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda çocuklarımızın oynayabileceği, gençlerimizin vakit geçirebileceği, ailelerimizin huzur içinde dinlenebileceği bir sosyal yaşam alanı. Karabük'te her karış toprağı halkımız için değerlendiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te Yeni Sosyal Yaşam Alanı: Devlet Demiryolları Parkı Açıldı - Son Dakika

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