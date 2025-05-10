Karabük\'te Yenişehir Açık Hava Sineması Projesinin İhalesi Gerçekleşti

Karabük Belediyesi tarafından, şehrin kültürel mirasına yeniden kazandırılması hedeflenen Yenişehir Açık Hava Sineması projesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Uzun yıllar Karabük halkının sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan sinema alanının restorasyonu için yapılan ihale, 10 milyon 666 bin TL bedelle sonuçlandı.

Proje çerçevesinde toplam 1912 metrekarelik alan baştan sona yenilenecek.

Açık hava sinemasına uygun şekilde oturma düzeni ve peyzaj çalışmaları yapılacak alana nostaljik dokunuşlarla birlikte modern konfor standartları kazandırılacak.

Projede yer alan 30 metrekarelik büfede günümüz koşullarına uygun hale getirilecek.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Yenişehir Açık Hava Sineması, Karabük'ün kolektif hafızasında önemli bir yer tutuyor. Yıllar boyunca hemşehrilerimizin bir araya gelip ortak anılar biriktirdiği bu alanı yeniden hayata geçiriyoruz. Burası yalnızca bir açık hava sineması olmayacak; kültürel etkinliklerin, kitap okumaların ve sosyal buluşmaların merkezi haline gelecek. Karabük'ümüze hayırlı olsun." - KARABÜK