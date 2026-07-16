Kelemen Mağarası'nda arkeolojik kazılar başladı - Son Dakika
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Kelemen Mağarası'nda arkeolojik kazılar başladı

Kelemen Mağarası\'nda arkeolojik kazılar başladı
16.07.2026 19:53  Güncelleme: 19:56
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Karabük'ün Yenice ilçesindeki Kelemen Mağarası'nda, tarih öncesi dönemlere ışık tutması hedeflenen arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Kazı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hamza Ekmen başkanlığında yürütülüyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Kelemen Mağarası'nda, tarih öncesi dönemlere ışık tutması hedeflenen arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Yenice Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen'in bilimsel başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesinin katkılarıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, bölgenin tarih öncesi dönemlerine ilişkin önemli bilimsel verilerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kazı çalışmalarına destek veren Yenice Belediyesi ekipleri, Kelemen Mağarası'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan düzenlemeler sayesinde kazı ekibinin çalışma alanına güvenli ve rahat ulaşımının sağlandığı, böylece kazı sürecinin daha verimli yürütülmesine katkı sunulduğu belirtildi.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Kelemen Mağarası'nda yürütülen bilimsel çalışmaların Batı Karadeniz'in kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına ve ilçenin turizm potansiyelinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Karakaş, geçmişin izlerini koruyarak tarihi gün yüzüne çıkarmayı ve Yenice'yi kültür turizminde hak ettiği konuma taşımayı hedeflediklerini kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Karabük, Kültür, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kelemen Mağarası'nda arkeolojik kazılar başladı - Son Dakika

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