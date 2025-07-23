Karabük\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Cildikısık mevkiinde 55 hektar alanda etkili olan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Gece boyunca müdahalenin aralıksız sürdüğünü ifade eden Yavuz, "Yaklaşık 17-18 saatlik yoğun bir çalışmayla; Orman Müdürlüklerimiz, İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz, AFAD, Kızılay ve aynı zamanda Kardemir'e ait araç ve ekipmanlarla birlikte toplam 87 araç ve 316 personelle yangına müdahale edilmiştir" bilgisini paylaştı.

Yangının can kaybına neden olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Yavuz, "Yangının başladığı saatten bu saate kadar herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması, hiçbir vatandaşımıza zarar gelmemesi, bizim için en büyük teselli kaynağıdır" dedi.

Yangının çıkmasının ardından kısa sürede havadan helikopter desteğiyle müdahale başlatıldığını aktaran Yavuz, "Maalesef yaklaşık 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar görmüştür. Yangının etkilediği alan oldukça zor bir coğrafyada yer almaktadır. Yol erişiminde sıkıntılar yaşandı; kayalık, uçurumlu, engebeli ve vadilerle kaplı bir bölgede çalışmalar yürütüldü" diye konuştu.

Yangına müdahale sırasında yer yer zorluklar yaşandığını ancak ormancılar, itfaiyeciler ve diğer görevli personelin gece boyunca canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Vali Yavuz, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangının çevrelenmesine başlanmış, şu anda da yalnızca iki noktada söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Helikopter destekleriyle bu çalışmalar daha da hızlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu ancak rüzgarın etkisiyle bazı mahallelere yaklaşma ihtimali nedeniyle tedbir amaçlı tahliyeler yapıldığını belirten Yavuz, "Yangın kontrol altına alındıktan sonra vatandaşlarımız güvenli bir şekilde tekrar köylerine yerleştirilecektir" şeklinde konuştu.

Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyerek şunları kaydetti:

"Karabük Valiliği olarak 2 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara görevli personel dışında giriş-çıkışlar yasaklanmıştır. Lütfen hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde meteorolojik verileri takip ederek ormanlara karşı hassasiyetimizi koruyalım. Ormanlarımız, akciğerlerimiz, yeşil vatanımızdır. Bu ormanlar sadece bizim değil, orada yaşayan canlıların da evidir. Yangınlar sadece ağaçları değil, orman sakinlerini de yok etmektedir. Doğa, orman, tabiat bizlere emanettir; bu emanete sahip çıkmak hepimizin görevidir."

Yavuz, ayrıca dün sabah itibarıyla Karabük merkezde bulunan tek bir park dışında tüm ateşli piknik alanlarında ateş yakılmasının yasaklandığını hatırlatarak, "İkinci bir emre kadar Karabük il sınırları içerisinde Karabük Belediyesi'nin il merkezinde işletmiş olduğu park dışındaki hiçbir alanda pikniğe izin verilmeyeceğine ve bu anlamda ısrar eden vatandaşlarımız hakkında da gerekli işlemin yapılacağını da belirtmek istiyorum" dedi. - KARABÜK