Karabük\'teki Orman Yangınında Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı

Karabük'te orman yangınında mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarılarak panelvan minibüsle tahliye edildi.

Karabük'teki orman yangını 67 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekiplerin söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan kesintisiz devam ediyor.

Öte yandan merkeze bağlı Davutlar Köyüne yakın bir alandaki yangında mahsur kalan büyükbaş hayvanlar vatandaşların ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan hayvanlar panelvan minibüse bindirilerek güvenli bölgeye taşındı.

Başkan Çetinkaya'nin sosyal medyada hesabında paylaştığı hayvanların taşınma anları beğeni topladı. - KARABÜK