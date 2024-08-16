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Karabük'teki yangınlara müdahale devam ediyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ovacık ilçesi Alınca ve Beydini köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangınına; Ovacık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 pikap, 5 arazöz, 2 su tankeri, İl Özel İdaresine ait 2 su tankeri, Ovacık Belediyesine ait 1 su tankeri, 1 itfaiye aracı, Karabük Belediyesi, Yenice Belediyesi ve KARDEMİR'e ait birer itfaiye aracı, 1 UMKE aracı ve 50 personel ile müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç mağarası mevkiinde meydana gelen yangına, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 13 araç ve 45 personel ile müdahale edilerek yangının kısmen kontrol altına alındığı, soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.