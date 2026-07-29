Karabük TSO 6 Yıldızlı Akredite Oda Unvanını Kazandı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmede 6 yıldızlı akredite oda unvanı almaya hak kazandı.

TOBB tarafından Akreditasyon Sisteminin 3, 8, 11 ve 14. Grup denetimlerini başarıyla tamamlayan oda ve borsalar için TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni'nde, Karabük TSO'ya 2025-2027 dönemini kapsayan Akredite Oda Sertifikası takdim edildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz'un katıldığı törende, Karabük TSO'nun sertifikasını Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz aldı.

Karabük TSO, 19-20 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak belge yenilemeye hak kazandı.

Törende, denetim sürecini başarıyla tamamlayan 73 oda ve borsaya akreditasyon sertifikası verildi. Bu yıl ilk kez uygulanan 7 yıldızlı değerlendirme sisteminde 4 oda ve borsa 7 yıldız, 9 oda ve borsa ise 6 yıldız almaya hak kazandı. Karabük TSO, 6 yıldızlı akredite oda unvanını alan 9 oda arasında 3'üncü, genel değerlendirmede ise 73 oda ve borsa arasında ilk 7'de yer aldı.

Programda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sisteminde A, B ve C sınıflandırması yerine 4, 5, 6 ve 7 yıldızlı puanlama sistemine geçildiğini belirtti.

Türkiye genelinde 289 oda ve borsanın akredite olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 367 oda ve borsanın tamamını sisteme dahil etmek olduğunu kaydetti.

Akreditasyon sisteminin oda ve borsaların kurumsal kapasitesini geliştirdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar 2 bin 750'den fazla projenin hayata geçirildiğini ve Türk oda-borsa sisteminin dünyanın en güçlü örneklerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da 6 yıldızlı akreditasyon başarısının kurumsal yönetim anlayışı, ekip çalışması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

TOBB Akreditasyon Sistemi'nin hizmet standartlarının geliştirilmesine rehberlik ettiğini ifade eden Çapraz, "Bugün ulaştığımız 6 yıldız seviyesi bizim için büyük bir gurur olmakla birlikte yeni hedeflerin de başlangıcıdır. Önümüzdeki denetim döneminde 7 yıldız seviyesine ulaşarak Karabük Ticaret ve Sanayi Odamızı Türkiye'nin örnek oda ve borsaları arasındaki güçlü konumuna taşımayı ve üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz." dedi.