Karabük'ün Yenice ilçe Belediye Başkanı çocukları bayramda eğlendirdi

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Karabük'ün Yenice ilçe Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Kurban bayramın da çocuklar için etkinlikler düzenleyerek, doyasına eğlendirdi.

İlçe merkezinde yer alan tören alanında küçük masalar ve minderler yerleştirerek ailelere farklı bir ortam oluşturan Başkan Karakaş, çocuklar için ise palyaço ve maskotlar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak eğlenmelerine imkan sağladı. Bayram boyunca ücretsiz bir şekilde düzenlenen etkinliklerde ayrıca çocuklara, ücretsiz balon, patlamış mısır, pamuk şeker ve yüz boyama yapılrıken, ailelere de ücretsiz çay ikramı bulundu.

Halat çekme, ip atlama ve çuval yarışları ile doyasıya eğlenen çocuklarının mutlukları karşısında aileler Belediye Başkanı Sertaş Karakaş'a ilçede ilk defa böylesine bir etkinlik düzenlemesinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK