Kaymakam Yandımata şehit ve gazi aileleri ile görüştü

Karabük'ün Yenice ilçesinde görevine başlayan ve ilçenin ilk kadın kaymakamı olan Gizem Yandımata, şehit ve gazi aileleri ile görüştü.

Şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Yandımata, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve gazilerin her zaman devlet olarak yanında ve yakınında olduğunu hatırlatarak, "Onlara sonsuz minnet ve şükran duyuyoruz ve bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha rahmet, gazilerimiz ve ailelerine de sağlıklı ömürler diliyoruz" dedi.

Kaymakam Yandımata'ya ziyaretinde, İlçe Emniyet Amiri Kadir ipek, Asb.Çvş. Eda Kahraman, İlçe Müftü V. Erdal Oruçoğlu ve SYDV Müdürü Zübeyde Yıldız eşlik etti. - KARABÜK