Karabük Üniversitesi ve Kibar Dış Ticaret A.Ş. Arasında Karbon Yönetimi Sözleşmesi

Yerel

Karabük Üniversitesi ile Kibar Dış Ticaret A.Ş. arasında çevresel sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandı.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü ile Kibar Dış Ticaret A.Ş. arasında "Karbon Yönetimi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi" yapıldı. Karabük Üniversitesi, yapılan sözleşme ile Kibar Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak ve karbon ayak izini belirleyecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Kibar Dış Ticaret A.Ş. Karabük Şube Müdürü Mehmet Akif Saka ve Satış Müdürü Boray Kaya ile görüştü. Görüşmeye Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Hüseyin Kurt ve Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz eşlik etti.

Kibar Dış Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verilen görüşmede Kırışık, üniversite-sanayi iş birliklerinin yenilikçi çözümler ve uygulamalar geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını belirtti. - KARABÜK