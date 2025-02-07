Karabük Üniversitesi'nden Kentsel Tasarıma Katkı: Tema Park Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Üniversitesi'nden Kentsel Tasarıma Katkı: Tema Park Projesi Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi\'nden Kentsel Tasarıma Katkı: Tema Park Projesi Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi, kentsel tasarıma ve şehir planlamasına önemli katkılar sağlayacak olan Karabük Tema Park ve Mesire Alanı Projesi'ni tanıttı. Proje, piknik alanları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatılar içeriyor.

07.02.2025 17:15  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi, kentsel tasarıma ve şehir planlamasına katkı sağlayacak Karabük Tema Park ve Mesire Alanı Projesini tanıttı.

Karabük Üniversitesi, kentsel tasarıma ve şehir planlamasına katkı sağlayacak önemli bir projeye daha imza attı. Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı tarafından hazırlanan Karabük Tema Park ve Mesire Alanı Projesi, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya tanıtıldı. Tanıtım toplantısı, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay ve proje ekibi detaylı bir sunum yaptı.

Proje çerçevesinde piknik alanları, okçuluk, at biniciliği, botanik bahçesi, go-kart pisti, kafeterya, klasik araba sergisi ve seyir terasları gibi geniş yelpazede sosyal donatılar yer alıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, projenin şehir için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Üniversite olarak bilimsel birikimimizi, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projelere yönlendiriyoruz. Karabük Tema Park ve Mesire Alanı Projesi, hem şehir estetiğine hem de sosyal yaşama değer katacak önemli bir çalışmadır. Bu tür projelerle Karabük'ün daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Kentsel Tasarıma Katkı: Tema Park Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nden Kentsel Tasarıma Katkı: Tema Park Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.