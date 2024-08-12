Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor

Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST çerçevesinde kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor. Karabük Üniversitesi ile Harran Üniversitesi arasında SAĞLIKFEST için iş birliği protokolü imzalandı. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi Rektörü ile de görüşme yapıldı ve iş birliği protokolü imzalandı.

12.08.2024 14:17
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST çerçevesinde kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor.

Karabük Üniversitesi ile Harran Üniversitesi Üniversitesi arasında 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı.

Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Harran Üniversitesi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulcenap Cevheri ziyaret etti. Ziyarette SAĞLIKFEST bünyesinde iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve söz konusu festivaller hakkında değerlendirmeler yapıldı. Görüşmenin ardından iş birliği protokolleri imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile de görüşen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST ile ilgili kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor - Son Dakika

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