Karabük Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Festivali için iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Festivali için iş birliği protokolü imzaladı

Karabük Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Festivali için iş birliği protokolü imzaladı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ile Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) için kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı. İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konuları ve ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

25.07.2024 11:57
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ile 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST çerçevesinde kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor.

Kırışık, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'i ziyaret etti. Ziyarette festival için iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve söz konusu festivaller hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca görüşmede Karabük Üniversitesinde kurulan batarya, demir çelik, enerji, pazarlama ve yapay zeka çalışma takımları bünyesinde iş birliği yapılması ve ortak projeler üretilmesi konusunda görüş birliğine ulaşıldı.

Görüşmenin ardından kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ankara Bilim Üniversitesi, Fatih Kırışık, Yavuz Demir, Karabük, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Festivali için iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

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