Karabük Üniversitesi ve Belediyesi, 78 Kültür Sanat Projesiyle Şehre Değer Katacak - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi ve Belediyesi, 78 Kültür Sanat Projesiyle Şehre Değer Katacak

Karabük Üniversitesi ve Belediyesi, 78 Kültür Sanat Projesiyle Şehre Değer Katacak

Karabük Üniversitesi ve Karabük Belediyesi, şehirde kültürel zenginlikleri ön plana çıkarmak amacıyla 78 kültür ve sanat projesi üzerinde iş birliği yapacak. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projelerin toplumun her kesiminden insanlara hitap edeceğini belirtti.

20.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:41
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Karabük Üniversitesi ve Karabük Belediyesi, 78 kültür ve sanat projesiyle şehrin kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmaya hazırlanıyor.

Karabük Üniversitesi, üniversite - şehir buluşmasını hayata geçirmek için kültür sanat alanlarında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya üniversitede gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Rektörlüğün senato salonunda yapılan toplantıya Rektör Kırışık ve Başkan Çetinkaya'nın yanı sıra Karabük Üniversitesi Kültür Sanat Çalışma Takımı'nda görev alan akademisyenler ile Karabük Belediyesi yöneticileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Kırışık, herkesin katılabileceği projelerle, kültür ve sanatın şehre yayılmasını amaçladıklarını belirtti.

Kırışık, projelerin tasarım ve uygulama aşamalarında belediye ile yakın iş birliği içinde çalışacaklarını ifade ederek, "Şehrimize değer katmak istiyoruz, üniversite-şehir buluşmasını hayata geçirmek istiyoruz. Biz bunu önemsiyoruz. Bilimle toplumun buluşmasını sağlamak, kültür ve sanatla toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelmesini sağlamak hedefimiz" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, da yaptığı değerlendirmede kültür ve sanat alanlarında atılacak adımların Karabük'ün gelişimi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Çetinkaya, şehre değer katacak her türlü proje için başkanlığın üniversite ile çalışmaya hazır olduğunu kaydederek, "Eksiksiz bir sunum oldu, kültür-sanat çok fazla yönüyle ele alındı. İnşallah sanat merkezini ihya edip, bu projeleri hayata geçirebiliriz" diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Kültür Sanat Çalışma Takımı Başkanı Öğr. Gör. Mesut Doğan da projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın önderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun olarak Karabük'te yeni bir sürece adım attıklarını aktararak şunları söyledi: "Bu proje üniversite ile belediye iş birliği içerisinde olacak. Karabük Üniversitesinin bu alandaki birikimleri, Karabük Belediyesi ile birleşerek Karabük halkına ulaşacak."

Doğan, projelerin geniş bir yelpazeye yayılacağını ve her yaştan insana hitap eden kültür-sanat ve eğitim alanlarını içereceğini de ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi ve Belediyesi, 78 Kültür Sanat Projesiyle Şehre Değer Katacak - Son Dakika

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