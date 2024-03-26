Karabük Valiliğinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Valiliğinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Karabük Valiliğinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Karabük Valiliği, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla il koordinasyon kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede iş birliği ve koordinasyonun sağlanması için alınacak tedbirler görüşüldü.

26.03.2024 18:36  Güncelleme: 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valiliğinde "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında yapıldı.

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Vali Yavuz'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.

Bağımlılık ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Karabük'te uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere bağımlılık yapan maddelerle ile etkin şekilde mücadele ve geçlerin uyuşturucu ve her türlü suçtan korunması kapsamında ilgili kurumların iş birliği içerisinde ve koordineli şekilde çalışarak, alınacak tedbirler görüşüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük Valiliği, Karabük, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Valiliğinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:44 Dışişleri’nden Belçika’da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 19:42:06. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Valiliğinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement