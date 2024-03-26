Karabük Valiliğinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Karabük Valiliğinde "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında yapıldı.

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Vali Yavuz'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.

Bağımlılık ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Karabük'te uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere bağımlılık yapan maddelerle ile etkin şekilde mücadele ve geçlerin uyuşturucu ve her türlü suçtan korunması kapsamında ilgili kurumların iş birliği içerisinde ve koordineli şekilde çalışarak, alınacak tedbirler görüşüldü. - KARABÜK