Karabük Valisi Ovacık ilçesinde vatandaşlarla buluştu

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bir dizi incelemeler için ziyaret ettiği Ovacık ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Vali Yavuz, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Ovacık ilçesini ziyaret etti. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yavuz, bol kazançlar dileyerek, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dinledi. Valilik makamının her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayan Yavuz, "Kapımız ve gönlümüz sizlere her daim açık" dedi.

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Yavuz, dilek ve isteklerini dinledi.

Yavuz'a, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile İl Genel Meclis üyeleri eşlik etti. - KARABÜK