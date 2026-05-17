Karabüklü Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

Karabük Ankaralılar Platformu'nun gençlik yapılanması olan Genç AN-KA tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Ankara'da üniversite öğrenimini sürdüren Karabüklü öğrenciler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, farklı üniversitelerde eğitim gören Karabüklü öğrenciler tanışma, kaynaşma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Karabük Ankaralılar Platformu yönetiminde görev alan Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürü Şeref Şık ile Ali Özen'in öncülüğünde düzenlenen programın koordinasyonunu öğrenci temsilcileri Yavuz Selim Kaya ve Sena Şık üstlendi.

Kahvaltı programında eğitim hayatı, kariyer planlamaları, sosyal projeler ve Ankara'daki öğrenci yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrenciler, hedeflerini ve gelecek planlarını paylaşma imkanı buldu.

Programın ardından Karabük Ankaralılar Platformu Yönetim Kurulu ve Genç AN-KA tarafından yapılan ortak açıklamada, Ankara'da öğrenim gören Karabüklü gençlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunun yaşandığı belirtilerek, bu tür organizasyonlarla gençler arasındaki dayanışmanın artırılmasının, memleket bağlarının güçlendirilmesinin ve ortak sosyal faaliyetlerde bir araya gelinmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Programa Kadir Ekinci, Necat Börekçi, Selahaddin Çelebi, Prof. Dr. İrfan Taşoğlu, Dr. Harun Mıkçı, Serdal Eren, Cumhur Abaoğlu, Ömer Faruk İskenderli ve Yusuf Tığlı da katılarak öğrencilere destek verdi.

Genç AN-KA yetkilileri, Ankara'da eğitim hayatını sürdüren Karabüklü üniversite öğrencileriyle benzer etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi hedeflediklerini bildirdi. Program, öğrencilerin memleket bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. - KARABÜK