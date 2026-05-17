Karabüklü Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabüklü Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

Karabüklü Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
17.05.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Ankaralılar Platformu, üniversitedeki Karabüklü öğrencileri tanışma ve kaynaşma için bir araya getirdi.

Karabük Ankaralılar Platformu'nun gençlik yapılanması olan Genç AN-KA tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Ankara'da üniversite öğrenimini sürdüren Karabüklü öğrenciler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, farklı üniversitelerde eğitim gören Karabüklü öğrenciler tanışma, kaynaşma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Karabük Ankaralılar Platformu yönetiminde görev alan Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürü Şeref Şık ile Ali Özen'in öncülüğünde düzenlenen programın koordinasyonunu öğrenci temsilcileri Yavuz Selim Kaya ve Sena Şık üstlendi.

Kahvaltı programında eğitim hayatı, kariyer planlamaları, sosyal projeler ve Ankara'daki öğrenci yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrenciler, hedeflerini ve gelecek planlarını paylaşma imkanı buldu.

Programın ardından Karabük Ankaralılar Platformu Yönetim Kurulu ve Genç AN-KA tarafından yapılan ortak açıklamada, Ankara'da öğrenim gören Karabüklü gençlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunun yaşandığı belirtilerek, bu tür organizasyonlarla gençler arasındaki dayanışmanın artırılmasının, memleket bağlarının güçlendirilmesinin ve ortak sosyal faaliyetlerde bir araya gelinmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Programa Kadir Ekinci, Necat Börekçi, Selahaddin Çelebi, Prof. Dr. İrfan Taşoğlu, Dr. Harun Mıkçı, Serdal Eren, Cumhur Abaoğlu, Ömer Faruk İskenderli ve Yusuf Tığlı da katılarak öğrencilere destek verdi.

Genç AN-KA yetkilileri, Ankara'da eğitim hayatını sürdüren Karabüklü üniversite öğrencileriyle benzer etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi hedeflediklerini bildirdi. Program, öğrencilerin memleket bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabüklü Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: Karabüklü Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.