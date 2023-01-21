Şahin için Şirinevler Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şahin'in ailesinin yanı sıra; Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş , Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Nevzat Şahin, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Karabükspor eski başkanı Nevzat Şahin hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.