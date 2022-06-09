Karaburun'un Plajları Yaza Hazırlanıyor - Son Dakika
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Karaburun'un Plajları Yaza Hazırlanıyor

09.06.2022 11:01
Karaburun'un Plajları Yaza Hazırlanıyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde plajlar ve belediyeye ait plaj tesisleri yaz sezonuna hazırlanıyor. Pandemi sonrasında artacak nüfus yoğunluğunun yanı sıra ilk ve orta dereceli okulların 17 Haziran’da kapanacak olması ile ilçe nüfusunda büyük bir artış yaşanmasını bekleyen Karaburun Belediyesi, hazırlıklarını tamamlıyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde plajlar ve belediyeye ait plaj tesisleri yaz sezonuna hazırlanıyor. Pandemi sonrasında artacak nüfus yoğunluğunun yanı sıra ilk ve orta dereceli okulların 17 Haziran'da kapanacak olması ile ilçe nüfusunda büyük bir artış yaşanmasını bekleyen Karaburun Belediyesi, hazırlıklarını tamamlıyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, hem ilçedeki plajların bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığı hem de belediyenin mülkiyetinde işletilen İncirlikoy, Kuyucak, Ardıç ve Manal plaj tesislerinde yaz sezonu öncesi bakım, onarım, temizlik ve yenileme faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, tüm tesisleri 15 Haziran'da hizmete açacak şekilde hazırlık yaptıklarını söyledi.

Karaburun Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Erdoğan, plaj tesisleri ile hem ilçe halkının hem de günübirlik misafirlerin sorunsuz ve sağlıklı koşullarda tatil yapmasını hedeflediklerini kaydetti.

12 BİN OLAN NÜFUS 250 BİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte Karaburun'a bu yıl her zamankinden daha fazla ziyaretçi beklediklerini kaydeden Erdoğan, ilçenin yaklaşık 12 bin olan kayıtlı nüfusunun uzun bayram tatillerinde 250 binin üzerine çıktığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere imkanlarımız ölçüsünde çok sayıda proje ve çalışma yürütüyoruz. İlçemizin eksikliklerini ve ihtiyaçlarını projelendirip takvime bağlayarak öncelik sırasına göre hayata geçiriyoruz. Belediyemizin plajları ve tesislerinde gerekli hazırlık çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Tüm yurttaşlarımızdan öncelikli beklentimiz, ilçemizi ve denizimizi temiz tutmaları, nasıl bulmak istiyorlar ise öyle bırakmaları... Bir yandan temizlerken, diğer taraftan başa dönmek; ertesi gün sahillerimizi sokaklarımızı çöp içinde görmek bizleri çok üzüyor."

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Kaynak: ANKA

Karaburun, Hisarcık, İzmir, Yerel, Son Dakika

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