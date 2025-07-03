Karacabey Belediyesi, Yeniköy Sahilinde Kapsamlı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi, Yeniköy Sahilinde Kapsamlı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Karacabey Belediyesi, Yeniköy Sahilinde Kapsamlı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
03.07.2025 10:21  Güncelleme: 10:24
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Karacabey Belediyesi, Yeniköy sahilinde yaptığı yenileme çalışmalarıyla bölgeyi modern bir turizm merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Başkan Fatih Karabatı, yapılan çalışmalara yerinde denetimlerde bulundu ve Karacabey'in turizmde marka kent olma hedefini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık kapsamında Yeniköy sahilinde başlattığı kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Başkan Fatih Karabatı'nın yerinde denetlediği çalışmalarla birlikte aydınlatmadan peyzaja, temizlikten konaklama alanlarına kadar birçok alanda bölgeye modern dokunuşlar kazandırıldı. Başkan Karabatı, Karacabey'i turizmde marka kent yapma hedefiyle sahada gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin önemli turizm bölgelerinden Yeniköy'de yürütülen kapsamlı çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy ile birlikte yerinde inceledi. Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinin sahadaki faaliyetleri, Başkan Karabatı tarafından detaylı şekilde denetlendi.

Yeniköy'de turizm sezonuyla birlikte büyük bir dönüşüm süreci yaşanırken, Karacabey Belediyesi ekipleri bölgede yoğun mesai harcıyor. Belediye Başkanı Karabatı, "Karacabey'in yalnızca tarım ve sanayiyle değil, turizm potansiyeliyle de öne çıkmasını istiyoruz. Bu hedefle, sahada gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyerek, turizm vizyonlarını vurguladı.

Park ve Bahçeler'den 6 bin metrekarelik alanda yoğun peyzaj

Bu kapsamda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahil şeridinde kapsamlı bir peyzaj çalışmasına imza attı. Toplamda 6 bin metrekarelik alanda yürütülen bu çalışmalarda, 700 metrelik yürüyüş yolu yapıldı; 12 adet büyük beton saksı yerleştirildi. Ayrıca bölgeye 29 adet palmiye, 32 adet yapraklı ağaç, yaklaşık bin adet çalı bitkisi ve 35 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Sulama sistemlerinin kurulumu da tamamlanarak, bölgenin kalıcı bir yeşil dokuya kavuşması sağlandı.

Destek Hizmetleri'nden modern dokunuşlar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede tamamladığı çalışmalar arasında, piknik alanlarına kurulan yeni aydınlatma sistemleri dikkat çekiyor. Ayrıca sahil yürüyüş yolu aydınlatmaları yenilenirken, karavan parkında bakım ve düzenlemelerde sona gelindi. Kamp alanlarındaki konaklama evlerinin de tüm tamirat ve tadilat işlemleri tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Temizlik İşleri'nden hummalı çalışmalar

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yalnızca Yeniköy'de değil, Bayramdere, Kurşunlu, Boğazköy gibi çevre bölgelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler; altyapıdan çevre temizliğine, sinek ve haşere ilaçlamadan park ve yol düzenlemelerine kadar çok sayıda alanda aktif görev alıyor. Parklar, düğün salonları, sağlık ocakları, cami bahçeleri ve mezarlıklarda ot biçme, temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkan Karabatı: "Karacabey'i turizmde marka yapacağız"

Başkan Fatih Karabatı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Karacabey'in doğal güzellikleri ve sahil bölgeleri bizim için çok değerli. Bu bölgeleri daha cazip hale getirerek hem ilçe halkına hem de dışarıdan gelen ziyaretçilere kaliteli, temiz ve güvenli alanlar sunmak istiyoruz. Karacabey'i turizmde marka bir kent haline getirmek en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyesi'nin sahil bölgelerine yönelik çalışmaları, yaz sezonuyla birlikte daha da görünür hale gelirken, bölge halkı ve ziyaretçiler yapılan düzenlemelerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Fatih Karabatı'ya teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi, Yeniköy Sahilinde Kapsamlı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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