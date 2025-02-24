Karacabey'de Kooperatifçilik ve Tarımsal Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
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Karacabey'de Kooperatifçilik ve Tarımsal Kalkınma Toplantısı

Karacabey\'de Kooperatifçilik ve Tarımsal Kalkınma Toplantısı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek kooperatifçilik ve yerel üretime yönelik projeleri görüştü. Katılımcılar, iş birliği ile ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

24.02.2025 11:12  Güncelleme: 11:13
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, tarım ve hayvancılık sektöründeki önemli isimlerle bir araya gelerek, kooperatifçilik ve tarımsal kalkınma konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin detaylarının ele alındığı toplantıda, yerel üreticilere yönelik projeler ve markalaşma çalışmaları masaya yatırıldı. Karabatı, iş birliği ve güven ortamı içerisinde planlı üretimle hem ilçenin hem de bölgenin ekonomik olarak güçleneceğini vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren önemli isimlerle bir araya gelerek, başta kooperatifçilik olmak üzere tarım ve hayvancılıkla ilgili istişarelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı A. Celal Gürer'in de katıldığı görüşmede, Karacabey Belediyesi öncülüğünde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Süt Birliği Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Gürsel Arslan, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Kırmızı, S.S. Karacabey ve Köyleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Tosun ve Birlik - Kooperatif Müdürü Ali Karagüzel katıldı. Katılımcılar, kooperatifçilik ve tarımsal kalkınma konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, kooperatifçiliğin önemine vurgu yapıldı. Kooperatiflerin üreticilerin bir araya gelerek ortak sorunlarına çözüm bulmalarını ve daha etkin bir şekilde üretim yapmalarını sağladığı belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu noktada Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin de üreticilere büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Başkan Karabatı, "Geniş kapsamlı bir Karacabey Sepeti oluşturacağız. Yanı sıra, başta Karacabey salçası olmak üzere bölgemize özgü ürünlere coğrafi işaret almayı amaçlayan kooperatifimiz, bu sayede yerel bir ürünü ulusal ve uluslararası alanda markalaştırmayı planlamaktadır. Markalaşma yoluyla çiftçilerimizin ürünlerinin değerini artırmak ve satılabilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz. Güven ortamında ortaklaşa planlı üretim yaparak, çiftçilerin birlikte hareket etmeleri sağlanacak ve bu işbirliği sayesinde üreticilerimiz ekonomik olarak da güçlenecek. Kısacası güçlü ekip çalışması, güçlü denetim ve güven üçgeninde ürün çeşitliliğini artıracağız. Toprak analizi ve yerel işletmelerden alınan destekle yapılan bilimsel teknikler, toprağın orgominarel değerlerini belirleyerek, verimli ve sağlıklı tarım yapılmasına imkan tanıyacak. Önce Pazar bulacağız, sonra üretime geçeceğiz. Ayakları yere sağlam basacak bir sistem kurmaya çalışıyoruz." dedi.

Karacabey Belediyesi öncülüğünde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin yerel üreticilere ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Birlik yöneticileri, Başkan Karabatı'nın istişareye verdiği önem nedeniyle teşekkür etti. Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ülkeye örnek bir oluşum olabileceğini, tarım ve hayvancılık sektörüne de büyük bir ivme kazandırabileceğini belirten Birlik başkanları, "Et ve Süt Üreticileri olarak kooperatifimize elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Düşünce ve hedefler güzel. Bu oluşum fayda sağladıkça destekler de artarak büyüyecektir. Belediye'nin de işin içinde olması güven ortamı sağlayacak ve planlı üretimle birlikte hem ilçemiz hem de bölgemiz kalkınacaktır." ifadelerini kullandı.

Görüşme sonunda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin iş birliği yaparak daha sürdürülebilir ve verimli bir çalışma ortamı oluşturacaklarına dair umut arttı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın Karacabey'de kooperatifçilik ve yerel üretim konularında önemli adımlar atılmasına öncülük etmesi de takdirle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'de Kooperatifçilik ve Tarımsal Kalkınma Toplantısı - Son Dakika

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