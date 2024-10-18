Karacabey'de Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Karacabey'de Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı

Karacabey\'de Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Şahmelek ve Doğla Mahallelerinde gerçekleştirilen yol çalışmaları sona erdi, ulaşım mesafesi 27 kilometreden 19 kilometreye düştü.

18.10.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Şahmelek ve Doğla Mahallelerinde gerçekleşen yol çalışmaları sona erdi. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleşen çalışma ile kırsal mahallelerden merkeze ulaşım mesafesi azalırken vatandaşlar için daha pratik hale geldi. Bu çalışma hem kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük yaşantısı hem de tarım ve ormancılık gibi faaliyetlerde zamandan tasarruf edilmesi açısından önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla Şahmelek ve Doğla Mahalleleri arasında gerçekleşen çalışmalarda sona gelindi. Merkeze ulaşım mesafesini kısaltan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 27 kilometrelik mesafe 19 kilometreye düşürüldü. Bu çalışmayla birlikte vatandaşların ulaşımda olduğu kadar tarımsal ve orman faaliyetlerinde de iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf edilmesi bekleniyor.

Önceki gün Doğla ve Şahmelek mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya, Şahmelek Muhtarı Recep Özen ve Mahalleliler de eşlik etti. Muhtar Özen biten yol çalışmasının ardından mahalle halkının memnuniyetini dile getirirken, "Uzun zamandır beklediğimiz bir çalışmaydı. Bu anlamda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni yolun açılması, özellikle tarım ve ticaretle uğraşan vatandaşlar için ulaşımı kolaylaştıracak"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da yol çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, bölge halkının yaşam kalitesini arttırmanın ve ulaşımda sağlanan kolaylığın yanı sıra hem tarımsal hem de ormancılık gibi üretim faaliyetlerini de zamandan tasarruf ettirecek. Bu ve benzer çalışmalarımızla ilçenin dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizlere bu konuda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e de teşekkür ediyorum. Merkez ve kırsal fark etmeksizin aynı hizmetin Karacabey'in bütün noktalarında geçerli olması için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'de Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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