Karacabey Ziraat Odası Başkanı: Salçalık domates ihracat kotası kaldırılmalı - Son Dakika
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Yerel

Karacabey Ziraat Odası Başkanı: Salçalık domates ihracat kotası kaldırılmalı

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salçalık domateste uygulanmak istenen ihracat kotasının acilen kaldırılması gerektiğini belirtti. Başkan Erdem, kotanın kalkmaması halinde sanayici ve çiftçiyi zor bir durumun beklediğini ifade etti.

23.04.2024 22:24
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Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, salçalık domateste uygulanmak istenen ihracat kotasının acilen kaldırılması gerektiğini belirtti. Başkan Erdem, kotanın kalkmaması halinde sanayici ve çiftçiyi zor bir durumun beklediğini ifade etti.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, domates salçasına uygulanan kotanın kalkmaması halinde sanayici ve çiftçiyi çok vahim bir durumun beklediğini belirtti. Başkan Erdem, " Türkiye'de 2022 yılında salçalık domates ekim alanlarımız 330 bin dekar iken 2023 yılında 480 bin dekarlara kadar çıktı. Bu artış hem ülke içindeki salça tüketimini fazlasıyla karşılıyorken hem de ihracat yolunu açıyor. Fakat ihracatta konulan kotalar başta salça sanayimizi sonra çiftçimizi ve diğer paydaşları inanılmaz şekilde yoruyor.

Bununla birlikte ülke ekonomisine, istihdama büyük zararlar veriyor. Bu dönemde Türkiye'nin artan ihracat potansiyelini doğru bir matematik yapılarak iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Salça sanayicimizin önü şimdiden açılmalı. Salça üretimi zamanı geldiğinde sanayicimiz sıkıntıya girmemelidir. Sanayici sıkıntıya girdiğinde çiftçilerimiz, işçilerimiz, nakliyecilerimiz, esnafımız vs. tüm paydaşlarımız sıkıntıya giriyor. Bu büyük çarkın dönüşü görülmeli ve şimdiden önlem alınmalıdır. Köprüden sonraki son çıkıştayız. Bu kota ya tamamen kaldırılmalı veya sınırları genişletilmelidir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, İhracat, İhracat, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey Ziraat Odası Başkanı: Salçalık domates ihracat kotası kaldırılmalı - Son Dakika

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