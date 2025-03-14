Karacabeyliler İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Karacabeyliler İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Karacabeyliler İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Karacabeyliler Derneği'nin düzenlediği iftar programında, Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın da katılımıyla Ramazan ruhu pekişti. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara huzurlu bir akşam yaşattı.

14.03.2025 16:34  Güncelleme: 16:43
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Karacabeyliler Derneği'nin düzenlediği iftar programında birlik ve beraberlik ruhu pekişti. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın da katıldığı yemekte Karacabeyliler, Ramazan'ın manevi atmosferinde buluşarak anlamlı bir akşam geçirdi.

Bursa'nın etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olan Karacabeyliler Derneği, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlediği iftar programıyla hemşehrilerini bir araya getirdi. Bu anlamlı etkinlik, dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirirken, katılımcılara huzurlu bir akşam yaşattı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı başta olmak üzere birçok önemli isim etkinlikte yer aldı.

Düzenlenen iftar programına Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın ve A. Celal Gürer'in yanı sıra dernek yönetimi ve pek çok Karacabeyli katılım sağladı. Bu geniş katılımla gerçekleşen etkinlik, Karacabeylilerin bir araya gelerek sohbet etme ve birlikteliği pekiştirme fırsatı sundu.

Belediye Başkanı Karabatı, iftar yemeği boyunca vatandaşlarla birebir sohbet ederek sıcak bir atmosfer oluşturdu. Karabatı konuşmasında, bu tür organizasyonların toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca Karacabeyliler Derneği'ne bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini ileten Karabatı, "Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan bu buluşmada yer almaktan büyük mutluluk duydum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, iftar sonrasında da keyifli bir şekilde devam etti. Katılımcılar Ramazan'ın manevi atmosferinde iyi dileklerini paylaşarak sohbet etmeyi sürdürdü. İftar programı, Ramazan ayının bereketi ve huzuruyla Karacabeyliler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabeyliler İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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