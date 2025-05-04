Karaçakal'da 15. Yörük Şenliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Karaçakal'da 15. Yörük Şenliği Gerçekleşti

Karaçakal\'da 15. Yörük Şenliği Gerçekleşti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen 15. Karaçakal Yörük Şenliği'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yörük kültürüne sahip çıkacaklarını belirtti. Şenlikte eğlenceli etkinlikler ve yoğun bir katılım oldu.

04.05.2025 16:46  Güncelleme: 16:49
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Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karaçakal Mahallesi'nde bu yıl 15. düzenlenen yörük şenliğine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Yörük kültürümüze sahip çıkmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karaçakal Mahallesi'nde 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen Karaçakal Yörük Şenliği'nin 15.'si bugün gerçekleştirildi. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenlik, renkli görüntülere sahne olurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da yörükleri yalnız bırakmadı. Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından sonraki nesillere kalıcı hatıralar bırakmak amacıyla gerçekleştirilen şenlikte, Başkan Çerçioğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yörüklüğün önemine dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, şenlik ile ilgili yaptığı açıklamada "Yenipazar Belediye Başkanımız Malik Ercan ve muhtarlarımız ile birlikte 15. Karaçakal Yörükleri Şenliği'ne katıldık. Yörük kültürümüze sahip çıkmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaçakal'da 15. Yörük Şenliği Gerçekleşti - Son Dakika

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