Karacasu Belediyesi\'nden Konuk Evinin Modernizasyonu

Yerel

Karacasu Belediyesi'ne ait konuk evi, yapılan çalışmaların ardından daha konforlu bir hale getirildi.

İlçe genelinde çalışma gerçekleştiren Karacasu Belediyesi, bakım ve onarım işlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede belediyeye ait konuk evine giden ekipler, bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Misafirlerine daha konforlu ve modern bir ortam sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, konuk evinin bakımını yaptı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Belediyemiz konuk evinde misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladık. Çalışmalar tamamlandığında konuk evimiz, misafirlerimize daha konforlu ve modern bir ortam sunacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN