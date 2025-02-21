Karacasu Belediyesi'nden Konuk Evinin Modernizasyonu - Son Dakika
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Karacasu Belediyesi'nden Konuk Evinin Modernizasyonu

Karacasu Belediyesi\'nden Konuk Evinin Modernizasyonu

Karacasu Belediyesi, konuk evini daha konforlu hale getirmek için bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında misafirlere daha modern bir ortam sunulacak.

21.02.2025 11:19  Güncelleme: 11:23
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Karacasu Belediyesi'ne ait konuk evi, yapılan çalışmaların ardından daha konforlu bir hale getirildi.

İlçe genelinde çalışma gerçekleştiren Karacasu Belediyesi, bakım ve onarım işlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede belediyeye ait konuk evine giden ekipler, bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Misafirlerine daha konforlu ve modern bir ortam sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, konuk evinin bakımını yaptı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Belediyemiz konuk evinde misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladık. Çalışmalar tamamlandığında konuk evimiz, misafirlerimize daha konforlu ve modern bir ortam sunacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacasu Belediyesi'nden Konuk Evinin Modernizasyonu - Son Dakika

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