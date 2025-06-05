Karacasu\'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya gelen çok sayıda Karacasulu vatandaşlar bayramlaştı.

Karacasu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına ilçe genelinden çok sayıda vatandaş katılırken, Başkan Büyükyapıcı misafirler ile tek tek ilgilendi. İlçe geneli kapsayan bayramlaşma törenine katılan herkese teşekkür eden Başkan Büyükyapıcı, bayramın huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programı ile ilgili Kracasu Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Belediye Başkanımız Mustafa Büyükyapıcı, Belediye Başkan Yardımcımız Murat Büyükgümüş ve meclis üyelerimiz ile birlikte, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyemizde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende belediye personelimiz ve vatandaşlarımızla bayramlaşan Başkanımız, tüm hemşehrilerimizin bayramını kutlayarak, sağlık, huzur ve birlik dileklerinde bulundu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN