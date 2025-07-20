Karacasu\'da Orman Yangını Riskine Karşı Denetimler Artırıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar sonrası orman yangını riskine karşı denetimler sıkılaştırıldı.

Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, özellikle yangın tehlikesinin arttığı bu dönemde ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin dron destekli denetimlerle 24 saat görev başında olduğunu bildiren Kaymakamlık, vatandaşların duyarlı davranarak doğayı hep birlikte koruması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada ayrıca, mevcut yasaklar kapsamında ormanlık alanlara izinsiz girişlere izin verilmediği hatırlatılarak kurallara riayet edilmesinin önemine vurgu yapıldı. - AYDIN